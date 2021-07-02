В Красноярске в июне за нарушение масочного режима в пассажирском транспорте составили 17 протоколов

Носите маски в общественных местах и тщательно обрабатывайте руки Фото: Мария ЛЕНЦ

В общественном транспорте Красноярска продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В июне 2021 года специалисты департамента транспорта совместно с сотрудниками полиции провели 39 рейдов и проинспектировали 263 транспортных средства.

- Ежедневно мы проверяем наличие защитных масок у водителей, кондукторов и пассажиров. Также особое внимание уделяем работе кондукторов с пассажирами – они должны контролировать соблюдение масочного режима в салоне транспортных средств. Пассажиров и членов экипажей, нарушающих масочный режим, мы привлекаем к административной ответственности, а транспорт, в котором было зафиксировано нарушение, снимаем с линии, – сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Отметим, что количество ответственных пассажиров, соблюдающих масочный режим, за последние две недели выросло. Однако, участились конфликты с экипажами: некоторые пассажиры категорически отказываются надевать маски. В таких случаях, согласно инструкции, транспортное средство останавливают до прибытия сотрудников полиции. Такие простои – это не только финансовые потери транспортных предприятий, но и серьезные неудобства для многих горожан – тех, кто не смог добраться до пункта назначения, и тех, кто ожидал автобус на остановке.

В июне было составлено 17 протоколов об административном нарушении в отношении пассажиров и членов экипажей. С линии было снято 50 автобусов и троллейбусов. Напомним, что нарушителям масочного режима грозят административные штрафы до 30 тысяч рублей.