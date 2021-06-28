В Богучанском районе пропал 15-летний подросток во время купания в реке

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В Богучанском районе Красноярского края разыскивают подростка, пропавшего на реке Чуна. Как сообщают в Следственном комитете, известно, что 15-летний мальчик с друзьями переплывал водоем с друзьями, не рассчитал свои силы и скрылся под водой. После этого его никто больше не видел.

Мальчики, с кем подросток ушел купаться, сообщили о случившемся родителям и позвонили в полицию.

Сейчас организованы поисковые мероприятия, привлечены не только сотрудники Следкома и полиции, но и спасатели, волонтеры и местные жители. Из-за высокого уровня воды в реке, поиск мальчика серьезно осложнен. В группах волонтеров распространяются сообщения, поисковики просят помощи у рыбаков с лодками – необходимо обследовать русло реки и берега.

По факту пропажи ребенка и возможного утопления в Следственном комитете проводится проверка, сотрудники выясняют все обстоятельства.