В Туве в детском лагере у подростка обнаружили коронавирус. Фото: аккаунт Владислава Ховалыга

В Туве в детском лагере «Байлак» подросток заболел коронавирусом. Лагерь находится на озере Чагытай в Тандинском районе, примерно в 100 километрах от Кызыла. Об этом в социальных сетях сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг, он написал:

- Быстро отреагировали медики и эпидемиологи. Обследовали все помещения, проводится дезобработка. Родители проинформированы, сам ребенок находится на связи с родными. У нас есть надежда, что болезнь не распространится в больших масштабах, если продолжим положительную динамику по вакцинации. Тогда и наши дети будут в безопасности. Поручил министру здравоохранения республики Анатолию Югаю постоянно находиться на связи с сотрудниками детских лагерей, а также усилить профилактические мероприятия. Самочувствие и здоровье ребят, отдыхающих в детских лагерях, должны в постоянном режиме проверять, особенно в условиях пандемии.

Также глава региона рассказал, что встречался с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и договорился об увеличении поставок вакцины. Попросил каждую партию отправлять в объеме не менее 10 тысяч доз. А госкорпорация «Ростех» продумает логистику, чтобы вакцины прибыли в Туву как можно скорее.