В Назарово водителю скорой помощи выстрелили в голову Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарово водителю скорой помощи выстрелили в голову. Кто и по каким мотивам, пока неизвестно. Это произошло в ночь с 21 на 22 июня, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на родственников пострадавшего. Он заканчивал рабочий день – загнал спецмашину в гараж и закрывал двери, когда к нему подошли со спины и выстрелили в затылок в упор. По словам родных, тип оружия непонятный, из головы достали девять непонятных деталей, к счастью, череп не пробит, мужчина сейчас лежит в больнице.

По поводу причин родные теряются: врагов у пострадавшего нет, он неконфликтный, у него ничего не украли.

В медучреждении подтвердили, что 43-летний пациент, подпадающий под описание, действительно находится у них, более никаких подробностей. В краевой полиции сообщили, что заявление правоохранителям поступило, по нему работают, потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски нападавшего или нападавших ведутся.