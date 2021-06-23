Красноярская школьница о ЕГЭ: когда отменили обязательную математику, мы очень обрадовались!

Красноярские школьники сдают ЕГЭ Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем недавно в стране прошла сдача ЕГЭ, которое отразится на будущем каждого выпускника. А дети делятся переживаниями. Вот что рассказала красноярская школьница, выпускница школы номер 144 Анастасия:

- Когда мы узнали об отмене обязательного экзамена по математике, все очень обрадовались, это была замечательная новость. Я сдавала химию, русский и биологию. Из них самым сложным был экзамен по биологии, потому что я, как и все, готовилась к ней меньше всего. А вот по химии в нашем регионе и вовсе были самые сложные задания. Лично я перед экзаменами вообще не переживала. Мои одноклассники, я думаю, тоже.

Мы все хорошо готовились и писали много пробников, а это по сути тот же самый пробник, но только финальный. Как проходила организация экзамена? Сперва нужно замерить температуру и сообщить ее на КПП, после пройти через металлоискатель. Телефон я оставила дома от греха подальше. Вещи оставляли в кабинете, отведенном под хранение.

Мы пока ждем результатов по биологии, они должны стать известны на этой неделе. Но вообще надеемся на лучшее, нас хорошо подготовили, так что проблем не возникло. Я вообще не против ЕГЭ. Поскольку я не знакома с системой сдачи вступительных экзаменов в самих ВУЗах, да и так я могу подать документы в несколько ВУЗов одновременно. Так что все не так уж плохо!

Напомним, что ученик 7 лицея написал ЕГЭ по химии на 100 баллов, который дадут ему дополнительный бонус при поступлении в вуз.