Месть со вкусом дубовой бочки: ревнивый красноярец поджёг машину обидчика из-за мести и попал под следствие Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации красноярской полиции инцидент произошёл ещё в феврале в микрорайоне Покровка. Заявление подал владелец Хонды. Он рассказал о том, что кто-то ночью поджег его автомобиль стоимостью 400 тысяч рублей.

В итоге, задержали знакомого потерпевшего, который во всем признался. Как выяснили полицейские, мужчина подозревал, что его жена стала встречаться с его знакомым. Красноярец решил отомстить обидчику и изрядно выпив пришёл во двор возможного любовника супруги, где была припаркована машина. Он вылил на автомобиль бутылку виски и кинул под переднюю часть машины петарду. В результате чего машина частично выгорела.

- Следователями ОП № 1 МУ МВД «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщает пресс-служба МУ МВД «Красноярское».

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Материалы дела уже переданы в Центральный районный суд Красноярска.

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