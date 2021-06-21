Видели последний раз возле речки: в Красноярском крае разыскивают пропавшего 7-летного мальчика

Пропавший Игнат Фото предоставлено МВД

В Абанском районе Красноярского края разыскивают 7-летнего мальчика, бесследно пропавшего 20 июня. Ребенок ушел гулять в обеденное время, отправился кататься на велосипеде, а к вечеру не вернулся домой. Как сообщают в МВД, отец мальчишки обратился в полицию рано утром, когда найти своими силами ребёнка не смогли. Известно, что местные жители видели его последний раз возле речки Абанка.

По тревоге были подняты сотрудники полиции по Абанскому району. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции. К поискам немедля подключили и волонтеры. Сообщения с приметами ребенка рассылаются во всех мессенджерах и соцсетях.

Публикуем приметы 7-летнего Игната:

Мальчик среднего телосложения, глаза карие, темные короткие волосы.

Был одет: в чёрные спортивные штаны, коричневую футболка. Уехал на велосипеде синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба позвонить по телефону полиции 8 (391)632-23-47 или 102. Также можно обратиться к волонтерам 8-950-99-66-066.