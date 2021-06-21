Пропавшего 7-летнего мальчика из Красноярского края будут искать водолазы

пропавший Игнат Фото предоставлено МВД

Пропавшего 7-летнего мальчика из Абанского района будут искать водолазы. Как сообщают в Следственном комитете, на берегу реки Абанки обнаружены вещи, которые принадлежали исчезнувшему ребенку. Специалисты обследуют дно и всю акваторию водоема. Сейчас ведомство проводит проверку.

Игнат бесследно исчез днем 20 июня. 7-летний мальчишка ушел гулять из дома, предупредив родных, что поедет кататься на велосипеде. Местные жители в тот день видели его на берегу реки, где и были обнаружены вещи ребенка.

Родные безуспешно искали его весь вечер и всю ночь. К утру поняли, что своими силами они не справятся и обратились в МВД. По тревоге были подняты сотрудники полиции по Абанскому району. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции. К поискам немедля подключились и волонтеры. Сообщения с приметами ребенка рассылаются во всех мессенджерах и соцсетях.

Публикуем приметы 7-летнего Игната:

Мальчик среднего телосложения, глаза карие, темные короткие волосы.

Был одет: в чёрные спортивные штаны, коричневую футболка. Уехал на велосипеде синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба позвонить по телефону полиции 8 (391)632-23-47 или 102. Также можно обратиться к волонтерам 8-950-99-66-066.