На правобережье Красноярска тушат серьезный пожар в 4-квартирном доме, есть погибшие

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске загорелся 4-квартирный одноэтажный дом в Свердловском районе. Он расположен на выезде города в сторону Дивногорска. Пожар захватил около 200 квадратных метров, как сообщают в МЧС, на данный момент найдено двое погибших. Пока нет информации о пострадавших. Также нет предварительной причины пожара.

ЧП произошло на правом берегу краевого центра, известно, что горит дом №30 по улице Туристской. Сейчас с огнем борются 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Сообщение о пожаре поступило в 15:37. В 17:05 специалистам удалось локализовать открытый огонь.

Уточненная информация: по состоянию на 17:21 тушат пожар 36 человек и 12 единицы техники, в том числе от МЧС России – 21 человек и 7 единиц техники.

Информация о происшествии будет обновляться, «Комсомольская правда» следит за развитием событий.