Под Красноярском среди дачных домов заметили гуляющего медведя

Скриншот из видео

Медведя заметили в железногорском дачном поселке Первомайский 15 июня на улице Белорусской. Неспешно гуляющий хищник попал на камеры видеонаблюдения, расположенные в поселке. Видео появилось в местных пабликах.

На кадрах можно увидеть молодого медведя, который вальяжно шел по поселковой дороге. На улице в этот момент никого не было. Медведь просто шел вперед – агрессии не проявлял и вокруг себя ничего не рушил.

Несмотря на это дачники перепугались и вызвали полицию. Стражи порядка, впрочем, выйти на след зверя не смогли. Тому удалось скрыться. Возможно, он недавно ушел от мамы, чтобы начать взрослую жизнь.

В соцсетях жители Железногорска встревожились за судьбу хищника. Ведь его могут отстрелить, если вновь увидят.

Однако не только лишь дикие медведи удивляют красноярцев. В «Роевом ручье» показали медведицу Урсулу, задорно играющую с мешком с соломой.