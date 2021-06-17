Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест по делу о подстрекательстве к убийству Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии, Анатолию Быкову продлен арест в рамках расследования по делу о подстрекательстве к убийству по найму. В СИЗО Быков проведет еще два месяца – до 21 августа включительно.

Напомним, что по версии следователей, Анатолий Быков осень 2004 года договорился со своим знакомым об убийстве 42-летнего бизнесмена. За исполнение Быков пообещал 50 тысяч долларов.

После того, как стороны ударили по рукам, киллер начал выслеживать жертву, чтобы найти наиболее подходящий момент для убийству.

18 января 2005 года, на Ады Лебедевой, 66, исполнитель подкараулил бизнесмена, и четырежды выстрелили в него. После убийства он скрылся. Быков же заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов. Снижение гонорара он объяснил тем, что знакомый затянул с подготовкой убийства.

Недавно следователи повторно предъявили Быкову обвинение по этому делу.