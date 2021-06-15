В Красноярске запретили въезжать на остров Татышев мощным электросамокатам и скутерам

Фото: Андрей Максимов

На красноярском острове Татышев появился новый запрещающий знак, не разрешающий движение электросамокатам мощностью больше 250Вт и скутерам по парку. Фото нового знака опубликовал Андрей Максимов. Согласно надписи на знаке, ограничения касаются вело и пешеходных дорожек.

Тема о запрете электросамокатов и другого мощного транспорта поднималась еще в 2020 году. В сети даже проводился предварительный опрос, который показал, что почти 52% ответили за запрет. Еще 20% полагали, что в парке нужно выделить для самокатов отдельные дорожки.

В связи с большим количеством жалоб на водителей самокатов и скутеров, а также большим количеством несчастных случаев, сотрудники мотовзвода ДПС устраивали рейд, чтобы посмотреть, соблюдают ли правила движения. Проверили больше десятка, самым распространенным нарушением оказалась езда без шлема и удостоверения.