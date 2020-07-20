2020-07-20T12:07:10+03:00
Общество

Красноярцы просят запретить электросамокаты на Татышеве

Судя по предварительным итогам опроса, проходящего в сети
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы просят запретить электросамокаты на Татышеве.Красноярцы просят запретить электросамокаты на Татышеве.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярска просят запретить электросамокаты на острове Татышев. Таковы предварительные итоги опроса, проходящего сейчас в сети.

Его запустили на портале Активный гражданин». На вопрос, звучащий так «Как вы считаете, необходимо ли запретить использование на острове Татышев электросамокатов?» большинство (почти 52%) ответили утвердительно. Еще 20% полагают, что в парке нужно выделить для самокатов отдельные дорожки.

Напомним, споры об электросамокатах на Татышеве продолжаются не один месяц. Были и несчастные случаи: этим летом подросток на скутере сбил 8-летнюю девочку. Школьница получила открытый перелом ноги.

К слову, на днях сотрудники мотовзвода ДПС устроили рейд, чтобы посмотреть, соблюдают ли правила водители электроскутеров и самокатов. Проверили больше десятка, самым распространенным нарушением оказалась езда без шлема и удостоверения.

КОНКРЕТНО

Транспортные средства мощностью больше 250 Ватт относятся к категории «М». На управление ими необходимо специальное право. За езду без прав водителю светит штраф до 15 тысяч рублей, а для собственника, в случае передачи человеку без прав, - 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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