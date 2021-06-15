В Минусинске отреставрируют сибирский Зимний дворец за 67,5 миллионов рублей. Фото: краевая служба по охране памятников культурного наследия

В Минусинске отреставрируют старинное здание, которое за схожесть архитектурного стиля называют сибирским малым Зимним дворцом. Находится он в центре города, построен до революции – с 1909-12 годах по заказу местного купца Вильнера, торговавшего пушниной. По тем деньгам обошелся в 75 тысяч рублей.

Сегодня правительство Красноярского края готово заплатить за реставрационные работы трехэтажного особняка 67,5 миллионов рублей. Объявление о поиске подрядчика появилось на сайте госзакупок. Аукцион назначен на 24 июня.

Добавим, что претендовать на госконтракт могут только те строительные компании, у которых есть соответствующая лицензия (кстати, самой крупной такой компанией была «Реставрация», которая и поднялась в 90-х годах прошлого века именно на восстановлении архитектурных памятников. Но в связи со скандалом и уголовным делом – владельца «Реставрации» обвиняют в обмане дольщиков на 2 миллиарда рублей – компания исчезла с рынка).

Восстановление особняка приурочено к 200-летию Минусинска в 2023 году. Помимо этого в списке на реставрацию в южном городе еще 30 памятников архитектуры.