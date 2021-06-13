В Красноярском крае 13-летнего подростка в школе ударили молотком по голове. Фото: соцсети

ЧП в одной из школ города Иланского произошло в январе 2020 года. Прошло почти полтора года, но до сих пор в этой истории не поставлена точка. Напомним, что 13-летнему ученику в стенах учебного заведения выбили глаз молотком, причем сделал это другой ученик. Подростки поссорились после того, как пострадавший сообщил учителям о курении в туалете. Со стороны учителей конфликт между мальчиками изначально никто не погасил, поэтому он обострился и привел к такому результату.

Во время разгрузки мебели обиженный 15-летний старшеклассник взял лежавший молоток и ударил им мальчика по голове. Пострадавшего на машине скорой помощи доставили сначала в городскую больницу, затем – в Красноярск, в краевой офтальмологический центр. Сделали операцию, но спасти зрение не удалось.

- Впоследствии администрацией учебного учреждения была выделена денежная сумма на лечение ребенка, педагоги, допустившие драку в стенах школы, понесли наказание. Однако все эти меры не могут вернуть утраченное зрение. Судебное разбирательство между мамой пострадавшего, учебным учреждением и семьей второго участника драки все еще продолжается, - рассказала уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова, которая отслеживает эту историю