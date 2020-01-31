2020-01-31T16:32:07+03:00
Происшествия

В Красноярском крае школьнику на уроке выбили глаз молотком

Есть версия, что старшеклассник ему отомстил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае школьнику на уроке выбили глаз молотком.Фото: соцсетиВ Красноярском крае школьнику на уроке выбили глаз молотком.Фото: соцсети
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ЧП в школе города Иланском: школьнику травмировали глаз молотком, причем сделал это старшеклассник. По словам матери пострадавшего, он сделал это из мести – за то, что мальчик рассказал учителям, как старшеклассники курили в туалете. Со стороны учителей конфликт между мальчиками изначально никто не погасил, поэтому он обострился и привел к такому результату.

- В больнице мне сказали, что ситуация тяжелая. Доктора считают, что это был целенаправленный удар, а не случайность, - сообщает мама «ТВК Красноярск». – В школе предложили деньги в обмен на молчание.

В настоящее время пострадавший школьник находится в Красноярске, в глазном центре, его готовят к операции, врачи опасаются, что он может потерять зрение на одном глазу. В краевом минздраве пообещали прокомментировать чуть позднее.

Начальник пресс-службы краевой полиции Владимир Юрченко:

- Случай был зарегистрирован 30 января. Началась проверка ПДН, были опрошены учителя и врачи. Заявление родители не подавали.

Проверку проведет и следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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