В Красноярске мать больше года не может встретиться с украденным сыном Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этой истории рассказала в своем ежегодном докладе уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Сначала к ней обратился мужчина, который возмущался решением суда о порядке общения с сыном (с матерью ребенка они разошлись). Суд определил ему график встреч 3 раза в неделю. Мужчина настаивал, что хочет поровну. В его понимании это: через день забирать сына из школы и возвращать матери в 20.00, а в пятницу забирать из школы до 15.00 воскресенья.

При этом отец не стеснялся выражать негатив в адрес бывшей супруги: плохая мать, плохая женщина. Суд, по его мнению, предвзятый и права отцов не защищает. Изливая свое негодование омбудсмену, мужчина ни словом не обмолвился, что в это самое время он нарушил решение суда, самовольно забрал ребенка и скрывает его. Иными словами говоря – украл у матери.

Вскоре к уполномоченному обратилась вторая сторона – мама мальчика. И тоже просила помощи. Плакала, рассказывая, что уже больше года не видела сына.

- Я никогда не запрещала отцу общаться с ним. Даже наоборот, мальчику важно иметь контакт с отцом. Но однажды бывший муж взял его к себе из школы и не вернул. Он скрывается, сменил место жительства, я не знаю, где он, - рассказала женщина.

Удалось ли решить дело мирным путем, не уточняется. Хочется надеяться, что за прошедшие месяцы - да. Но в этой истории, как и во многих других ей подобных, ребенок стал заложником вражды между бывшими супругами. И родительская любовь порой уходит на второй план.