В Туве будут судить женщину, которая из «благих побуждений» погубила 7-месячного ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Гибель 7-месячной девочки, которую нашли замерзшей в декабре 2020 года на улице в Кызыле, вызвало большой общественный резонанс. В настоящее время расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» завершено, само дело направлено в суд на рассмотрение.

По версии следствия в ночь с 5 на 6 декабря в одном из домов левобережного дачного общества в Кызыле проходило застолье. Супруги, хозяева дома, затеяли ссору между собой и не обращали внимания на плачущую дочь. Тогда их гостья решили забрать девочку к себе домой, чтобы «позаботиться». Однако она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, вытащила девочку из кроватки в одной рубашке и понесла по улице. Но споткнулась, упала и уснула. А когда проснулась, малышка уже замерзла насмерть.

Также в тувинском следкоме сообщили, что возбуждено уголовное дело отношении органов опеки, которые не контролировали семью. И это при том, что мать ранее уже была лишена родительских прав в отношении двух старших детей.

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Кисть руки, тянущаяся вверх, а на ней спит кроха. Спит сладко, безмятежно, но уже никогда не проснется. Этот монумент поставили в память о семимесячной девочке, которая погибла минувшей зимой – замерзла насмерть по вине взрослых (подробнее).