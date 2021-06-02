В Туве установили скульптуру в память о замершей насмерть 7-месячной малышке. Фото: Айдын Монгуш

Кисть руки, тянущаяся вверх, а на ней спит кроха. Спит сладко, безмятежно, но уже никогда не проснется. Этот монумент поставили в память о семимесячной девочке, которая погибла минувшей зимой – замерзла насмерть по вине взрослых.

Трагедия произошла в начале декабря 2020 года в Кызыле. Частный сектор на окраине, который считается дачным поселком, а на самом деле во многих домах там круглый год живут люди. Ранним утром 6 декабря женщина шла по дорожке и в темноте увидела какой-то предмет, лежавший в снегу. Находка шокировала ее – ребенок в одной лишь легкой рубашке, замерший насмерть. В 30-градусный мороз.

Как она оказалась на улице? Родителей нашли быстро, оказались оба пьющими. И в тот вечер они устроили застолье, после которого совершенно ничего не соображали. Во время допроса, ни отец, ни мать не смогли пояснить, как их дочка оказалась на улице. Тогда следователи попытались восстановить хронологию событий. Выяснилось, что накануне, они выпивали в своем домике в компании знакомой. Малышка была в кроватке. А потом гостья вдруг поняла, что засиделась. И вместо того, чтобы уйти восвояси, она прихватила с собой ребенка, а потом потеряла его по дороге.

Установка памятника – это общественная инициатива, запущенная в соцсетях. Фото: Тува-онлайн

Подозреваемую в гибели девочки задержали, завели уголовное дело. Свою долю наказания получат и беспечные родители. А неравнодушные жители Тувы, которые восприняли трагедию близко к сердцу, решили установить монумент – в память о невинно загубленном ребенке и в назидание тем родителям, для которых дно бутылки важнее всего.

Установка памятника – это общественная инициатива, запущенная в соцсетях, в которой принимали участие многие тувинские блогеры.

- Этот памятник мы делаем по благословению лам. И по просьбе земляков, чтобы наши дети были здоровы, счастливы, чтобы их улыбки светились, как солнце, а также в назидание родителям и потомкам, чтобы такой чудовищной трагедии больше не повторилось, - рассказал Айдын Монгуш.

Скульптура уже установлена, сейчас там благоустраивают территорию, установят скамейки. Инициаторы хотят поместить надпись на постамент, пока еще размышляют, какую.

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