Подозреваемые в убийстве жителя Норильска 14 лет скрывались от правосудия. Стоп-кадр видео

Долгое время убийство жителя Норильска оставалось нераскрытым. Казалось, преступники замели все следы. Но за это время у криминалистов появились новые методы и возможности, в частности молекулярно-генетической экспертизы, которые помогли установить причастных к убийству.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в феврале 2007 года житель Северного города подговорил своего знакомого помочь ему с должником, который не вернул крупную сумму денег. На машине они приехали в дому потерпевшего, выманили его и привезли на территорию гаражного общества в районе рудника «Маяк». Здесь еще раз потребовали вернуть деньги, а после категоричного отказа стали душить его. Жертва несколько раз пытался вырваться, но его одолели, нанесли несколько ударов ножом, задев жизненно важные органы. В результате он скончался на месте происшествия, а оба подозреваемых уехали из города.

Одного из причастных к преступлению удалось отыскать и задержать в Москве, он уже дал признательные показания. Имя второго фигуранта известно, полиция принимает меры к его поимке.