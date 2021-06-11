В Красноярске иномарка вылетела с кольца и пробила бетонную стену

В Красноярске 11 июня, около 15:30 дня, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В ГИБДД города сообщили, что на кольце улиц Брянская и 2-я Брянская водитель автомобиля «Тойота Королла» по непонятным пока причинам вылетел с проезжей части. Если учесть, что ехал он с высокой скоростью, вероятно, не справился с управлением.

В результате иномарка врезалась в гараж и пробила кирпичную стену. 24-летнего водителя увезла машина скорой помощи. Его пассажир пострадал незначительно, медики его осмотрели, но госпитализация не потребовалась.

В комментариях в паблике «ЧП Красноярск» появилась информация следующего содержания: «Парень молодой, трезвый, стало плохо, потерял сознание, итог на видео. Достали, вызвали скорую, видимых повреждений нет, но головой сильно приложился. Переживал, что кого-то задел, но обошлось. С документами все в порядке у него».

ГИБДД проводит проверку случившегося, устанавливает все обстоятельства ДТП.