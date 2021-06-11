В Красноярском крае раскрыли убийство строителя 8-летней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователям удалось раскрыть убийство, совершенное 8 лет назад. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярского краю и Республике Хакасия.

19 июля 2013 года в лесном массиве вблизи села Никольское Уярского района местные жители обнаружили тело 45-летнего жителя Иркутской области. Несмотря на все усилия, найти причастного к этому преступлению не удалось. Розыск не прекращался, но и результатов не было.

Пока однажды дело не сдвинулось с мертвой точки и появилась зацепка, благодаря которой удалось установить картину происшествия. В результате совместной работы следкома, полиции и ГУФСИНа был задержан 51-летний подозреваемый – житель Уярского района.

По версии следствия обвиняемый и потерпевший вместе выполняли частные строительные работы. В июле 2013 года перед отъездом потерпевшего из края в Иркутск между мужчинами возник конфликт: потерпевший потребовал рассчитаться с ним за работу, а обвиняемый платить денег не захотел. Вместо этого он ударил напарника ножом, а когда тот скончался, унес тело в лес, где его и обнаружили грибники.

В настоящее время уголовное дело уже направлено прокурору для обвинительного заключения.