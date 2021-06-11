В Красноярске на проспекте Мира запретили электросамокаты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на проспекте Мира решили запретить электросамокаты. Похоже, этот модный прогулочный транспорт становится проблемой, иначе зачем горожане стали бы массово жаловаться на него. На самом деле уже зафиксировано несколько наездов на пешеходов. Катающиеся порой не справляются с управлением и травмируют окружающих.

- Для безопасности гостей пешеходно-прогулочного пространства оргкомитет проекта «В центре Мира» совместно с ГИБДД и кикшеринговыми компаниями принял решение о запрете использования на перекрытом участке электросамокатов в связи с многочисленными жалобами гостей проекта. При въезде в пешеходное пространство электросамокаты будут автоматически отключаться. Также убедительно просим на участке перекрытия не передвигаться на велосипеде, спешиваться и наслаждаться прогулкой. Напомним, для активного времяпрепровождения выделен специальный участок от улицы Диктатуры Пролетариата до улицы Обороны, - прокомментировали в администрации города.

Добавим, что в начале июня электросамокаты запретили в эко-парке «Гремячая грива».