В Красноярске похититель решеток от ливневки извинился перед горожанами

В Красноярске похитили решетки от ливневки. Стоп-кадр видео

В ночь с 8 на 9 июня на улице Дудинской пропали решетки с дождеприемных колодцев – 23 штуки. Представитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства написал заявление в полицию. По записи с камер уличного наблюдения удалось выяснить, что решетки с ливневок вывезли в багажнике автомобиля «Ниссан», а похитителей было трое.

Найти подозреваемых отказалось несложно, оперативники просчитали, что в хозяйстве решетки вряд ли пригодятся, следовательно, искать их нужно в пунктах приема металлолома. И не ошиблись. В конце концов задержали местных жителей, одному из которых 18 лет, а его товарищам 23 и 24 года. Они признались, что вывозили крышки партиями, сначала спрятали их в районе моста «777», затем сдали в утиль, выручив 10 тысяч рублей, которые поделили между собой.

Один из похитителей, находясь в отделении полиции, принес извинение горожанам за неприятности. А в пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск, добавили что в скором времени все решетки будут возвращены на место.