За сутки еще 109 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 109 человек. За все время в регионе зафиксировано 74 580 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Резко снизился прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса лишь 70 человек, тогда как 10 июня лишь 85. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 546 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3814 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 778 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 091 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 997. Проведено тестов на коронавирус всего 2 783 888, из них за последние сутки 6240, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.