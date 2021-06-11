В Хакасии раскрыли убийство, замаскированное под самоубийство

В Хакасии раскрыли убийство, замаскированное под суицид Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии сотрудники полиции раскрыли убийство, замаскированное под самоубийство. Преступник очень хотел представить дело так, чтобы остаться в стороне. Но у сыщиков появились подозрения, которые и навели их на след.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, все произошло в селе Большая Сея в Таштыпском районе. На крыльце своего дома соседи обнаружили 57-летнего мужчину, который жил здесь в одиночестве. На первый взгляд все указывало на то, что он добровольно ушел из жизни.

Однако оперативникам, приехавшим на вызов, эта версия показалась сомнительной и неубедительной. Во-первых, неестественное положение тела. Во-вторых, следы кровоподтеков на лице. Разве мужчина мог наставить себе синяков при жизни? Наверняка его кто-то избил, затем убил. Результаты судебно-медицинской экспертизы это подтвердили: мужчина был задушен.

А вскоре задержали и подозреваемого, это местный житель 1989 года рождения, который неоднократно был судим за кражи. Предварительно установлено, что вместе с хозяином дома они распивали спиртные напитки, потом между ними произошел конфликт, вылившийся в убийство. Материалы передали в следком, там завели уголовное дело по статье «Убийство».