Tele2 и фонд «Навстречу переменам» снова инвестируют в продвинутые социальные решения

Фото: Tele2

Сибирь – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» объявляют о начале VII Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. Организаторы вернулись к докризисному формату конкурса и снова занялись поиском лучших социальных стартапов.

Цель конкурса «Навстречу переменам – 2021» – выявить и поддержать лидеров лучших практик социального предпринимательства, направленных на оказание системной помощи детям и решение социальных проблем детства в регионах России. К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации. Заполнить заявку участника можно на сайте.

В 2020 году в условиях пандемии Tele2 и фонд «Навстречу переменам» изменили формат конкурса на антикризисный: организаторы решили поддержать некоммерческие организации, ранее доказавшие социальный эффект для благополучателей. Помощь им была особенно важна в условиях турбулентности, связанной с социально-экономическими последствиями COVID-19.

В этом году организаторы вернулись к первоначальным целям – найти таланты в сфере социального предпринимательства, поддержать перспективные решения на ранних стадиях реализации и обучить новых лидеров инструментам развития своего дела. Заявки принимаются в двух категориях: