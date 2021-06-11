В Красноярском крае нашли тело рыбака, пропавшего на рыбалке 20 дней назад Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае спасатели нашли тело мужчины, который 19 мая отправился на рыбалку и пропал. Произошло это в районе поселка Березовая в Балахтинском районе, на реке Сисим. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель». Поиски проводились по заявке полиции, найденное тело передали правоохранителям для дальнейших действий. Предстоит выяснить причины гибели рыбка: несчастный случай или криминал.

Добавим, что накануне, 10 июня, спасателям пришлось выезжать в район моста «777» в Красноярске: поступило сообщение, что два человека терпят бедствие на плавсредстве и им требуется помощь. Какое именно плавсредство, не уточняется – плот, лодка или гидроцикл (после подъема Енисея многие ринулись получать острые ощущения на воде), но спасатели выручили людей и доставили их не берег. При этом спасатели предупреждают, что лучше воздержаться сейчас от прогулок по большой воде.