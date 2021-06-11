На Таймыре строят дорогу к крупнейшему угольному месторождению. Фото: пресс-служба правительства края

На Таймыре началось строительство автомобильной дороги протяженностью 60 километров, которая свяжет все объекты проекта по освоению Сырадасайского месторождения угля. В настоящее время более 20 километров будущей автодороги уже отсыпано скальным грунтом. Завершить ее прокладку от угольного разреза до морского терминала планируется до конца июля, - сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Работы пошли быстрее после того, как на север на ледоколе доставили очередную партию техники – более 170 единиц. А всего там сейчас работает более250 единиц различной техники и оборудования – самосвалы, бульдозеры, катки, грейдеры и экскаваторы. На объекте работают более 300 рабочих-вахтовиков. Дорога, которую они строят, свяжет все ключевые объекты инвестиционного проекта: Сырадасайский угольный разрез, обогатительную фабрику, и морской терминал.

Добавим, что ресурсы месторождения оцениваются в 5 миллиардов тонн угля. Объем инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 миллиардов рублей. До 2028 года ожидается более 6 миллиардов рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. Комплексная экспертная оценка проекта определила, что его реализация не несет угроз для экологической безопасности Арктической зоны.