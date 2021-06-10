В Красноярске на острове Отдыха появится корт для игры в городки

Фото: мэрия Красноярска

Работы по обустройству площадки уже начались. Поиграть в городки на специальном корте красноярцы смогут уже ближайшей осенью. Площадь реконструкции составит 1050 квадратных метров.

Работы ведет компания «Стройсервис». В июне строители изменили рельеф, срезали и подсыпали грунт. Подрядчики уже установили бордюрный камень и вывезли доступ.

Затем строители устроят основание площадки из нескольких слоев. Будет установлен спортивный павильон в 40 кв.м и освещение площадки. Строители обустроят ограждения, навес, скамейки и защитная будка для судей. Подрядчикам установлен дедлайн до сентября 2021 года.

В мэрии Красноярска передают, что поиграть в городки смогут все желающие абсолютно бесплатно:

- Вход будет свободный и бесплатный. Уже осенью всех приглашаем играть в городки на острове Отдыха, - отметил глава управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов.