Красноярский уголь отгружается для Минобороны РФ в плановом графике

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О выполнении плановых отгрузок красноярского энергетического угля на нужды теплогенерирующих объектов Минобороны РФ сообщает входящая в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь». С начала 2021 года на эти цели поставлено 58,5 тыс. тонн топлива, добытого на расположенном в Красноярском крае угольном разрезе Переясловский.

Ежегодно на объекты министерства на Дальнем Востоке РФ поставляется около 180 – 200 тыс. тонн переясловского бурого угля.

Сотрудничество «Русского Угля» и Минобороны длится уже около 20 лет. Минобороны выбирает компанию своим поставщиком в ряде регионов Дальнего Востока РФ на основании постановления Правительства.

««Русский Уголь» считает Министерство обороны одним из ключевых партнеров. За время сотрудничества с министерством наша компания показала себя надежным поставщиком качественной угольной продукции.Все поставленные задачи по обеспечению объектов топливом удается выполнять строго в установленные обязательствами сроки. Если расход топлива на котельных нашего партнера из-за погодных условий увеличивается, мы всегда готовы оперативно ускорить поставки или обеспечить дополнительные внеплановые поставки. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, все наши партнерские обязательства перед Минобороны были выполнены в полном объеме», - рассказал представитель компании «Русский Уголь».

Благодаря поставкам энергоносителя своевременно создается нормативный запас топлива на складах для подготовки к отопительному сезону и жизнеобеспечения объектов министерства.