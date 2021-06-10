За сутки еще 101 человек заразился коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 101 человека. За все время в регионе зафиксировано 74 471 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 85 человек, тогда как 9 июня лишь 80. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 476 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 8 человек. Общей сложности от болезни скончались 3808 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 684 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 988 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1 003. Проведено тестов на коронавирус всего 2 777 648, из них за последние сутки 5870, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.