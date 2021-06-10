«Не ломай мне жизнь»: житель Зеленогорска выложил свои обнаженные фото и стал жертвой вымогательства Фото: Мария ЛЕНЦ

Неприятная история приключилась с 20-летним жителем Зеленогорска. Парень рассказал, что стал жертвой интернет-вымогателей.

Все началось со знакомства в интернете. Зеленогорец написал симпатичной даме на одном из сайтов знакомств, после чего общение перешло в мессенджер и приняло более близкий оборот. В какой-то момент парень начал слать девушке свои обнаженные фотографии. Однако закончился интернет-флирт совсем не так, как планировал молодой человек.

После получения фотографий собеседница заявила, что снимки будут отправлены всем знакомым, если юноша не заплатит. Изначально речь шла о 15 тысячах рублей, которые были отправлены. Затем она потребовала аналогичную сумму, но на этом вымогательство не закончилось.

Шантажистка потребовала еще один платеж в 20 тысяч рублей. Парень сказал, что таких денег у него нет, и попросил «не ломать ему жизнь», но получил следующий ответ:

- Есть. Ну, все, мы вышли на финишную прямую, осталось 20 тысяч. Многие переводят 50 и ты не исключение. Переводишь и будь спокоен, что твои фото никто никогда не увидит.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Лишь после этого зеленогорец решил обратиться в полицию. Дознаватели же завели уголовное дело по статье «вымогательство». Сейчас устанавливаются подозреваемые.

- Стражи порядка призывают граждан быть острожными при общении в сети Интернет, не поддаваться на уловки злоумышленников и не переводить денежные средства неизвестным лицам, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.