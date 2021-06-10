Паводок в Красноярске 2021: уровень воды в Енисее снизился на 5,7 сантиметров

Паводок в Красноярске 2021: уровень воды в Енисее уменьшился на 5,7 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

Сброс воды в Енисей на Красноярской ГЭС превысил отметку в 7 тысяч и составил 7005 кубометров в секунду. При этом за последние сутки уровень воды в главной реке региона уменьшился сразу на 5,7 сантиметров. На утро 10 июня 2021 года он составляет 448,8 сантиметров.

Новых зон подтопления не прибавилось. С уже существующими можно ознакомиться здесь.

- В связи с повышением уровня воды в реке Енисей и затопления отдельных территорий островов Татышев, Отдыха, а также городских набережных, возрастает риск несчастных случаев, связанных с отдыхом у водных объектов. Затопленные территории небезопасны для прогулок. Убедительно просим вас соблюдать осторожность. Не отпускайте детей гулять одних к подтопленным территориям, при совместных прогулках строго следите за детьми, - передают в мэрии Красноярска.