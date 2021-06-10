В Красноярске осудили мужчину за убийство студента 17-летней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

История началась в 2004 году. В мае красноярец вместе со своим братом и знакомым решили убить знакомого студента, проживавшего неподалеку. Их целью была машина молодого человека марки «Тойота».

Через несколько дней все трое пришли к своей жертве домой. Они задушили парня гитарной струной и руками. Затем убийцы украли вещи студента и тот самый автомобиль. Тело убитого они положили в мешок и сбросили в Енисей, где его обнаружили месяц спустя.

Главный фигурант после убийства уехал из города. Ему удавалось скрываться 16 лет. Его поймали лишь в сентябре 2020 года. Сообщников же осудили еще в 2006 году.

В итоге суд присяжных признал 39-летнего красноярца виновным в убийстве и разбойном нападении. Приговором Красноярского краевого суда ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.