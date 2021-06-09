В Красноярском крае отменили фестиваль «МИР Сибири – 2021»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы одного из крупнейших фестивалей в Красноярском крае «МИР Сибири» объявили о том, что в 2021 году мероприятие не состоится. Всему виной эпидемиологическая обстановка в крае.

- С большим сожалением объявляем, что в связи с эпидемиологической обстановкой мы вынуждены приостановить подготовку и перенести фестиваль на следующий год, - гласит информация на сайте фестиваля.

Несмотря на пандемию коронавируса, еще весной организаторы видели позитивные сигналы и надеялись на ослабление ограничительных мер в отношении культурно-массовых мероприятий. «МИР Сибири-2021» должен был пройти согласно всем превентивным правилам, пройдена долгая и сложная подготовка, но встреча со зрителями не состоится.

Тем не менее, для номинантов есть и хорошая новость – вполне вероятно, что этномузыкальный и мастеровой конкурсы состоятся, правда пока неизвестно в каком формате. Решение об этом пока в процессе принятия.

Также остаются действительными все заявки предпринимателей и мастеров на участие в ярмарке. Их просто перенесут на 2022 год.

Напомним, что масштабный фестиваль «МИР Сибири» должен был пройти в Шушенском районе с 9 по 11 июля.