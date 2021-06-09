За сутки еще 103 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 103 человек. За все время в регионе зафиксировано 74 370 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть меньше (на одного человека), чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 80 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 391 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3800 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 699 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 977 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1 016. Проведено тестов на коронавирус всего 2 771 778, из них за последние сутки 5834, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.