Глава энергобизнеса En+ Group: в 2021 году мы наблюдаем всплеск неплатежей за электроэнергию

Михаил Хардиков" "Требования по углеродной нейтральности продукции занимают основное место в повестке у потребителей". Фото: Мария ЛЕНЦ

На Петербургском экономическом форуме глава энергетического дивизиона и финансовый директор En+ Group Михаил Хардиков ответил на вопросы корреспондента ТАСС, часть из которых касается Красноярского края.

В частности, Хардиков подчеркнул, что требования по углеродной нейтральности продукции занимают основное место в повестке у потребителей. Поэтому долгосрочная стратегия была пересмотрена и в цифрах это выглядит так: снижение выбросов углекислого газа на 35% к 2035 году и полная нейтральность по углероду к 2050 году. И достичь таких рубежей можно только с помощью новых технологий.

Также компания продолжает программу модернизации ГЭС "Новая энергия", вектор которой задал основатель En+ Group, промышленник Олег Дерипаска. Инвестиции в проект до 2026 года составляют 21 млрд рублей, до 2036-го — 46 млрд рублей, и это собственные средства компании. В активной фазе модернизации сейчас находятся три ГЭС. В их числе Красноярская, где меняют четыре рабочих колеса гидроагрегатов - все контракты подписаны.

Отдельная тема – собираемость платежей за электроэнергию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса правительство вводило мораторий на начисление штрафов за неоплату ЖКУ, но компании удалось не допустить существенного падения собираемости. «В прошлом году мы предприняли колоссальные меры, и в целом год прошли на уровне допандемийного 2019 года»,- сказал Михаил Юрьевич.

Однако в 2021 году случился всплеск неплатежей от тех организаций и предприятий, которые зависят от бюджета: детские сады, школы, котельные и т.д.

«Мы, как и любая энергокомпания, пользуемся всеми мерами в рамках закона, менять ничего не планируем. Развитие автоматизации и цифровизации, автоматическое формирование первоначальных претензий неплательщикам позволяют нам без каких-либо особых сложностей это все пройти», - пояснил позицию компании Хардиков.