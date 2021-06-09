В Красноярском крае больше нет подтопленных жилых домов

Фото: МЧС

В Красноярском крае за минувшие сутки освободились от воды все 10 затопленных жилых домов в селе Таяты Каратузского района. Как подчеркивают в МЧС, больше не территории края затопленных жилых домов нет. Но под влиянием стихии остаются почти 500 дачных и приусадебных участков. В освобождённых от воды домах будут работать комиссии по оценке ущерба.

Сейчас на ликвидации последствия паводка работают более 100 человек и 38 единиц техники вместе с плавсредствами. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами населенных пунктов, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств. Для мониторинга уровня воды в реках организована работа гидропостов, как стационарных, так и временных. Работают беспилотные летательные аппараты.

В ближайшее время планируется наладить дорожное полотно на автодорогах Каратузское – Таяты и Каратузское – Кужубар. Вместе с тем остаются подтопленными еще участки автодорог Каратузское – Старая Копь и Верхнеусинское – Нижнеусинское.