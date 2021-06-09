Жмурки, гонки на самокатах, рисование мелками: фанпарк «Бобровый лог» готовит для красноярцев семейный фестиваль

В День России, 12 июня, в фанпарке «Бобровый лог» состоится XI семейный фестиваль «Игры нашего двора». Организаторы мероприятия предлагают хотя бы на день забыть о гаджетах и активно провести время на свежем воздухе. Фестиваль посвящен забавам и затеям, дворовым играм, в которые когда-то играли наши бабушки и дедушки, мамы и папы. Теперь на разнообразных игровых и развлекательных площадках с ними могут познакомиться и современные дети. Начнется праздник в 12.00 в Фандворе парка.

- В этот день мы покажем подрастающему поколению, как можно весело и активно проводить время на свежем воздухе – прыгать, бегать, соревноваться, общаться и заводить новых друзей в офлайн режиме! Впереди длинные летние каникулы, и мы научим, как можно их провести с пользой, - отметили в pr-службе фанпарка.

Гостей фестиваля приглашают поиграть в «Жмурки», «Цепи кованые», «Съедобное-несъедобное», попрыгать через гигантскую скакалку, резиночку, почеканить мяч, поучаствовать в гонках на монстр-самокатах. Свою локацию – тренировочную полосу препятствий – организует регбийный клуб «Енисей-СТМ». А «ГТО-Хакер» проверит всех желающих на готовность выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для тех, кто любит развлечения поспокойнее: разнообразные настольные игры, столярная мастерская «Твори гора», рисование цветными мелками.

Любой праздник не обходится без угощений, поэтому вкусный партнер фестиваля кафе-бар «Хаски» подготовил сладкие подарки всем участникам. В завершение праздника среди участников пройдет розыгрыш подарков и сертификатов от фанпарка «Бобровый лог» и партнеров мероприятия.

Отметим, что для безопасности и спокойствия посетителей территория «Бобрового лога» обработана от таежного клеща, но все же рекомендуется дополнительно защититься репеллентами, так как рядом с парком находятся «Красноярские Столбы». Кроме того, при нахождении в помещениях и в местах массового скопления людей необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию 1,5 м.

Партнерами фестиваля выступили «Центр семейного отдыха «Троя парк», детский кинотеатр «Мечта», «Активити-парк семейного отдыха Grek Land», кафе-бар «Хаски».

Более подробную информацию можно узнать на сайте фанпарка бобровыйлог.рф или по телефону 256-86-47.