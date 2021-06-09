Своё казино с блэкджеком и сотрудниками в Красноярском крае закончилось колонией для жителей Лесосибирска

Азартные игры проводились в онлайн-формате Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске трое друзей организовали своё собственное казино на съемной квартире. Арендовав жилье, продумали концепцию – компания из троих лесосибирцев решила, что это будет онлайн-формат. Закупили ноутбуки, компьютер, сотовые телефоны и роутер. Как сообщает пресс-служба МВД, закончился «бизнес» весьма плачевно – уголовным наказанием.

Своё казино в Лесосибирске появилось еще осенью 2019 года. В ходе расследования выяснилось, что организатором являлся 33-летний местный житель, а его подельники, 30-летний мужчина и 40-летняя женщина, стали администраторами. Компания закупила 3 ноутбука, 1 компьюет, 2 сотовых телефона и вай-фай роутер, чтобы запускать азартные игры в режиме он-лайн. Всё оборудование было изъято силовиками в ходе обысков.

В отношении компании организаторов завели уголовное дело и, по завершению расследования, отправили в суд. Инстанция признала троих подельников виновным, было назначено наказание в виде лишения свободы: главному организатору сроком на 2 года 6 месяцев, его подельникам – сроком на 1 год 10 месяцев с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому.