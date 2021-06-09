В Красноярске начинается серия бесплатных промышленных экскурсий

Будет интересно! Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» в Красноярск и компания РУСАЛ запускают серию экскурсий, на которых мы узнаем поближе наш алюминий. Чтобы узнать как, где, что и для чего мы производим, заглянем на производства КраМЗа и СКАДа, познакомимся с интересными профессиями, оценим промышленный дизайн, покрутим диски и пройдемся по мостам. С июня и до октября пройдет шесть тематических экскурсий: обзорная, профориентационная, экологическая, «Алюминий в нашей жизни», «Промышленный дизайн» и др. И на каждой их них можно увидеть собственными глазами весь производственный процесс и задать вопросы специалистам.

Как стать участником экскурсии?

Набор участников открытый, следите за анонсами на нашем сайте и на страницах «Комсомольская правда-Красноярск» в социальных сетях. А на Радио «Комсомольская правда» в Красноярске на волне 107,1FM можно будет выиграть приглашение на наши экскурсии, если правильно ответить на вопросы тематической минивикторины.

Внимание, количество мест на каждую экскурсию, по требованиям техники безопасности, ограничено!

Начинается набор на первую экскурсию

На первую экскурсию, на КРАМЗ, мы приглашаем фотографов и блогеров.

Дата и время: 23 июня с 10.00 до 15.30

В программе экскурсии – мост возле БКЗ, плавильный цех, линия покраски, участок декорирования, фрезерный центр и т.д.

И, конечно же, обед.

Если вы хотите побывать на КРАМЗе и увидеть весь производственный процесс, пишите Татьяне Ароновой, 8-962 067 60 94, aronovat@mail.ru (Ватсапп, Вайбер, Фейсбук, почта). Сообщите ФИО, номер, серию паспорта, размер одежды (желательно с ростом), список фотоаппаратуры, которую вы возьмете с собой.