Публичный дом из трёх квартир и 5 «девочек»: в Норильске задержали двоих жителей, подозреваемых в организации проституции

На подозреваемых заведено уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске сотрудники полиции вместе с бойцами СОБР задержали двоих местных жителей, подозреваемых в организации проституции и публичного дома на севере Красноярского края. Как сообщают в МВД, организаторы создали свой бордель, привлекли к работе 5 «девочек» и успешно зарабатывали деньги с 2018 года.

Идея создать такое «развлечение» для норильчан пришла на ум 50-летнему мужчине и его 34-летней сообщнице. Около 3-х лет им удавалось скрывать свою деятельность, но силовикам всё же удалось прекратить работу борделя.

- В результате спецоперации, проведённой правоохранителями, деятельность борделя была пресечена. Организатор задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, его сообщнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в МВД.

Сейчас в отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статьям «вовлечение в занятие проституцией» и «содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией». Расследование продолжается.