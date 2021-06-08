Автолюбитель на Toyota RAV4 застрял, пытаясь проехать затопленную дорогу в Красноярском крае

Фото: МЧС

В Красноярском крае продолжается борьба с паводками. Затоплены сотни участков земли и несколько автомобильных дорог. Но местным жителям паводки нипочем – несмотря на все предупреждения и просьбы от МЧС не планировать путешествия по залитым участкам, находятся автомобилисты, которым обязательно нужно проехать по воде.

Фото: МЧС

Так, на автодороге Курагино-Черемшанка, вблизи поселка Бугуртак, застрял водитель на автомобиле Toyota RAV4. Автолюбитель не смог проехать залитый водой участок дороги и застрял из-за того, что вода попала в аккумулятор. Благо там дежурили сотрудники пожарно-спасателнього гарнизона, которые подцепили автомобиль на буксир и вытянули его.

Фото: МЧС

Через некоторое время на том же участке дороге застряла и пассажирская газель. Её спасатели также перетянули на другой «берег» перелива.