В Красноярске из-за аварии без света остались более 50 жилых домов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за аварии на подстанции произошло отключение электроэнергии. Обесточенными оказались более полусотни жилых домов, а также два детских сада, магазины, офисы. Не работали светофоры на улицах. Отключение коснулось улиц Парашютной, 60 лет Октября, Судостроительной, Матросова, Карамзина, Свердловской, а также части проспекта имени газеты «Красноярский рабочий».

В компании Россети Сибирь сообщили, что авария не связана с подтоплениями. Причины выясняются, идут ремонтные работы. Энергетики запустили резервное энергоснабжение, проблема должна быть решена в ближайшее время.

Добавим, что сегодня в городе в режиме готовности, связанном с подтоплениями, дежурят аварийные бригады всех ресурсоснабжающих организаций. В данном случае ЧП не связано с гидрологической ситуацией. Но наглядно показывает, насколько оперативно они реагируют в случае необходимости.