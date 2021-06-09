Погода в Красноярске на 9 июня 2021: ожидаются +21 градус и переменная облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник в Красноярск вернется летнее тепло. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 9 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 9 июня в Красноярске днем будет максимум до +21 градуса. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Ветер ожидается ощутимый, максимальные порывы – до 3-5 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +6 градусов. Ожидается облачность, но без осадков. Ветер стихнет до 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит – 733-733 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды практически полностью аналогичный. Синоптики ожидают облачность с прояснениями и полное отсутствие осадков. Сила ветра составит около 3-4 метров в секунду, а максимальная дневная температура - до +21 градуса.

Ночью похолодает до +8 градусов. Синоптики обещают ясную и сухую погоду. Атмосферное давление – 736-743 мм рт.ст.