В Дудинке полицейские установили зачинщиком массовой драки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке в минувшее воскресенье 6 июня произошла массовая драка. Полиции удалось выяснить ее участников и непосредственных зачинщиков. Стало известно, что затеяли конфликт трое молодых людей – 1999, 2000 и 2004 годов рождения. Они встретились с двумя сорокалетними мужчинами и сначала спровоцировали их на словесную перепалку. Которая затем переросла в драку. Все пятеро находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате конфликта один из старших мужчин обратился за медицинской помощью. Он получил телесные повреждения, не требующие госпитализации. Второй пострадавший отказался от проведения дальнейшей проверки и госпитализации. К настоящему времени опрошены все лица и свидетели происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.