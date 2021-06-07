«В данный момент ситуация контролируемая»: губернатору Красноярского края доложили о ситуации с паводками

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В Красноярске завершился президиуме Правительства края, где губернатору Александру Уссу доложили о ситуации с паводками в регионе. По состоянию на утро 7 июня уровень воды в Енисее в районе Красноярска - 444 сантиметров при критическом уровне в 390 сантиметров. В данный момент подтоплена береговая полоса правого и левого берегов краевого центра.

Руководитель агентства ГО, ЧС и ПБ Евгений Мусс отмечает, что с 9 июня запланировано увеличить сброс воды на Красноярской ГЭС до 7500 кубометров в секунду. Предполагается, что удерживать сброс воды на этом уровне ГЭС будет в течение двух-трех недель. Однако, в конечном итоге, все будет зависеть от многих факторов, в том числе фактического притока воды в водохранилища.

Несмотря на нашествие стихии, на юге края ситуация с паводками стабилизируется. Сейчас там нет подтопленных домов, из приусадебных участков вода постепенно уходит. Не зафиксировано подтоплений жилых домов в Красноярске и окрестностях.

- Мы спрогнозировали ситуацию и сделали ставку на предупреждающие меры. В данный момент ситуация контролируемая. Исходим из того, что данные показатели будут сохранены, и никаких особых драматичных последствий эта сложнейший паводок ни для Красноярска, ни для других муниципальных образований не вызовет, - заявил руководитель Красноярского края.