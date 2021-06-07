Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму

Фото: Tele2

Сибирь – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, присоединился к инициативе ФАС по противодействию звонкам, совершенным с нарушением законодательства. Компания подписала меморандум, направленный на борьбу с голосовым спамом, с ФАС и другими участниками рынка. В Tele2 действует многоуровневая система защиты клиентов от нежелательных вызовов, но участие оператора в общеотраслевой инициативе позволит эффективнее оградить абонентов от распространителей спама.

Tele2 подписала меморандум о противодействии голосовому спаму совместно с ФАС и другими участниками рынка на ПМЭФ-2021. Документ направлен на борьбу с нежелательными вызовами, которые массово поступают абонентам и навязчиво распространяют рекламу без получения их согласия. Цель инициативы – снизить число спам-звонков путем внедрения аналитических алгоритмов по их обработке и решений, позволяющих клиентам знакомиться с содержанием вызовов постфактум.

По данным Tele2, на одного абонента ежемесячно приходится 8-9 нежелательных звонков. Несанкционированный телемаркетинг занимает 60-70% от общего объема таких вызовов. Голосовой спам отрицательно влияет на качество клиентского опыта, заставляет абонентов переносить раздражение на поставщика мобильных услуг, создает дополнительную нагрузку на операторские call-центры и службы регулятора.