За сутки еще 96 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 96 человек. За все время в регионе зафиксировано 74 170 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечился от коронавируса 80 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 230 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3787 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 784 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 952 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1 011. Проведено тестов на коронавирус всего 2 765 338, из них за последние сутки 2 531, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.